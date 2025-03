Napoli regina di Pasqua, già milioni di prenotazioni: è tra le mete preferite in tutto il mondo

Sulla scia dei numeri registrati lo scorso anno, Napoli continua a fare il pieno di turisti, contando già numerose prenotazioni per il ponte di Pasqua, seguito dal lungo weekend della Festa della Liberazione.

Ponte di Pasqua e Liberazione: Napoli fa il pieno di turisti

Al momento, stando alle stime dell’Osservatorio del Turismo del Comune di Napoli, guidato dall’assessora Teresa Armato, sarebbero circa 260 mila i turisti che sosterebbero in città dal 20 aprile, domenica di Pasqua, fino al 25, soggiornando per ben cinque notti in terra partenopea.

Per tre notti ci sarebbero 160 mila prenotazioni mentre per il ponte del 25 aprile, dunque dal venerdì alla domenica, si registrerebbero 155 mila prenotazioni. A queste date si aggiungono quelle del ponte del primo maggio, festa dei lavoratori, che riporterà in città una grande folla di visitatori.

Napoli si rivela, dunque, ancora una volta una delle mete prescelte per le vacanze pasquali dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. L’attrattività delle meraviglie paesaggistiche e culturali della città partenopea continuano ad attirare flussi enormi di viaggiatori non solo nei periodi più caldi dell’anno e durante le festività natalizie ma durante tutto l’anno.

“I flussi turistici sono in continua crescita, anche nei mesi di inizio anno considerati di bassa stagione. A gennaio registriamo 1.300.000 presenze, di cui 300.000 sono crocieristi” – aveva dichiarato l’assessora Armato annunciando le favorevoli previsioni del periodo carnevalesco, con oltre 200 mila presenze.

Quest’anno con i ponti primaverili si potrebbero addirittura superare i numeri dello scorso anno, raggiungendo presenze imponenti sia in termini di turismo italiano che straniero. Del resto l’aeroporto di Capodichino ha chiuso il 2024 segnando il record assoluto di passeggeri: 12 milioni 650 mila i viaggiatori di passaggio presso lo scalo di Napoli, dato che conferma l’attrattività turistica della città a livello nazionale e internazionale. Situazione che avrebbe già spinto l’amministrazione comunale ad attivarsi per garantire efficaci servizi di accoglienza e, soprattutto, provvedimenti incentrati sulla viabilità.