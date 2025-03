Bimba di 3 anni perde i sensi tra le braccia della mamma, il miracolo a Napoli: ora è salva

Paura a San Giovanni a Teduccio, quartiere della Napoli est, dove una bambina di soli 3 anni è stata soccorsa dagli agenti della Polizia Locale dopo aver perso i sensi: grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei sanitari dell’Ospedale del Mare la piccola è stata salvata e ora sta bene.

Bambina di 3 anni perde i sensi a Napoli: salvata dalla Polizia

La bimba era priva di sensi tra le braccia della madre. Al momento non si conoscono le cause del malore che avrebbero reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale. Sarebbe stata una pattuglia della Polizia Locale ad intervenire tempestivamente sul posto, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, trasportando la piccola, di soli 3 anni, all’Ospedale del Mare.

La bambina è stata presa immediatamente in cura dall’equipe medica del nosocomio, dove è stata rianimata, riprendendo conoscenza poco dopo. Rimasta sotto osservazione in ospedale, pare che non sia in pericolo di vita.

Soltanto pochi mesi fa un simile episodio si era verificato ad Ercolano dove un bambino di 2 anni che rischiava di soffocare è stato salvato da due marescialli della tenenza dei carabinieri che non hanno esitato ad intervenire prontamente per aiutare il piccolo e la sua famiglia.

Il maresciallo, all’uscita dalla tenenza dei carabinieri, aveva notato il papà del piccolo in preda alla disperazione, con suo figlio tra le braccia in preda ad un soffocamento. Dopo aver praticato la manovra di Heimlich aveva poi accompagnato il piccolo, insieme ad un collega, all’ospedale Maresca di Torre del Greco.