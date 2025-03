Arriva la nuova passeggiata sul mare di Napoli: tra acque cristalline e un’antica Villa Imperiale

Dopo l’apertura del Belvedere di Casevecchie, Bacoli si avvia verso il lancio di una nuova passeggiata mozzafiato nel Parco Archeologico Comunale, a Villa Ferretti.

Meraviglia a Bacoli, la nuova passeggiata sul mare nel Parco

Ad annunciarlo, via social, è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “È troppo bella! Stiamo realizzando la nuova passeggiata nel Parco Archeologico Comunale di Bacoli. A Villa Ferretti. Direzione spiaggia, mare. Con vista su terme romane ed acqua cristallina. Questa è la stradina che porta all’Università Federico II di Napoli. In una delle sue sedi più affascinanti. Qui, sulla costa di Baia. In un bene confiscato alla camorra”.

“Questo sentiero era messo davvero male. Guardatelo adesso. Affacciato sui resti di un’antica Villa marittima di epoca imperiale. Così difendiamo la nostra terra. Così la valorizziamo. Qui dove lo Stato ha battuto la criminalità organizzata. Insieme, nulla è più impossibile. Un passo alla volta”.

Da dimora del boss Giuseppe Costigliola, Villa Ferretti prosegue il suo cammino di riscatto e legalità, regalando una nuova passeggiata tra le meraviglie del territorio. Oltre ad essere diventata sede dell’Università Federico II, guadagnandosi l’appellativo di “università più bella d’Italia”, di recente ha inaugurato il Centro di Medicina.

Un vero e proprio gioiello tornato ad essere fruibile da cittadini, visitatori e turisti che durante i periodi estivi possono usufruire anche di una meravigliosa spiaggia ad accesso gratuito, dal mare cristallino. Il tutto circondato da un ampio e maestoso Parco immerso nel verde, intitolato a Peppino Impastato.

Intanto, pochi giorni fa, Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato l’apertura ufficiale al pubblico del nuovo lungomare della città con il Belvedere di Casevecchie, sul mare di Capo Miseno, un angolo di paradiso restituito alla cittadinanza che potrà ammirare il Golfo di Napoli da una posizione privilegiata. Il nuovo spazio sul mare è stato inaugurato alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei cittadini, delle forze dell’ordine e delle associazioni.