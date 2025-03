Tragedia in Campania, Nives ritrovata priva di vita in casa sua: è morta a 36 anni

Tragedia a Casaluce, in provincia di Caserta, dove una donna è stata ritrovata priva di vita all’interno della sua abitazione: si chiamava Nives Mariana Marzocchi ed è morta a soli 36 anni. Una notizia che ha sconvolto i familiari e l’intera cittadinanza.

Casaluce piange Nives: trovata morta in casa a 36 anni

Il tragico episodio risalirebbe alla mattinata di domenica quando la 36enne, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata ritrovata priva di vita in casa. A nulla sarebbe servito l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Non si esclude l’ipotesi di un malore che avrebbe potuto colpire Nives, stroncandole la vita. Potrebbe essersi trattato, ad esempio, di un infarto che non le avrebbe lasciato scampo. Al momento, tuttavia, le cause del decesso non sono state rese note.

La camera ardente è stata allestita ieri, alle ore 12:00, nella Casa Funeraria di via Savoia (Aversa) mentre i funerali si sono tenuti nella mattinata di oggi, 10 marzo, presso la Chiesa S. Marcellino in Aprano Casaluce dove si è tenuto il rito funebre. Nives lascia i suoi genitori e il suo compagno.

“Riposa in pace Nives. Oggi è stato un colpo tremendo al cuore. Sono scioccata. Quanti ricordi, quanto amore e passione per il tuo lavoro e per i tuoi ragazzi. Con te hanno trascorso momenti indimenticabili” – si legge in uno dei messaggi di addio diffusi sui social.

“Ciao Nives. Perdere una giovane vita a soli 36 anni non dovrebbe mai succedere. La tua famiglia adesso avrà un angelo in più nel paradiso. Riposa in pace” – è il post diffuso sul gruppo social Aversa Città Normanna.