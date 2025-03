‘O chiattillo napoletano in Mare Fuori, chi è Tommaso: “Amo Napoli, sarà sempre casa mia”

Tra le new entry del cast di Mare Fuori 5 c’è Manuele Velo, un giovane attore di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, che interpreta Tommaso facendo ritornare nella serie la figura del “chiattillo”, portata avanti dal personaggio di Nicolas Maupas nelle prime stagioni.

Chi è Manuele Velo (Tommaso): il chiattillo di Mare Fuori 5

Nato a Napoli il 2 ottobre 2005, Manuele vive a Giugliano con la sua famiglia ed è fortemente legato alla sua città. A soli 19 anni ha già realizzato uno dei suoi più grandi sogni: quello di debuttare in TV, in una delle serie più fortunate degli ultimi tempi.

In Mare Fuori veste i panni di Tommaso, un giovane detenuto costretto a fare i conti con il peso del reato commesso, proveniente da una famiglia benestante e altolocata di Napoli. Con lui ritorna, infatti, il ruolo del “chiattillo” in precedenza interpretato da Nicolas Maupas, nei panni di Filippo. Se Filippo, però, era originario del Nord, Tommaso è napoletano.

“Non ho mai studiato recitazione ma ho sempre amato il teatro fin da bambino. A 13 anni ero stato preso per L’Amica Geniale ma poi è arrivato il covid e il progetto è saltato. Quella delusione mi ha fatto abbandonare l’idea per anni. Un giorno mia madre ha visto un annuncio per i casting di Mare Fiori e mi ha convinto a partecipare, è stata lei a darmi la forza per provarci e alla fine mi hanno preso” – ha raccontato in un’intervista rilasciata a NextGen.

“In Mare Fuori interpreto Tommaso, un figlio di papà viziato, un personaggio complesso e sfumato. La sua apparente superficialità nasconde una fragilità e una complessità che ho trovato affascinanti da esplorare. Tommaso è un ragazzo cresciuto in un ambiente privilegiato ma che porta dentro di sé un grande vuoto. Interpretare Tommaso mi ha permesso di confrontarmi con tematiche molto profonde e di crescere come attore” – ha continuato.

Quanto al rapporto con la sua Napoli: “Amo Napoli. Da adolescente non la sopportavo, la vedevo piena di problemi e stereotipi. Poi ho iniziato a scoprire la vera Napoli e me ne sono innamorato. Ora la adoro, Napoli è unica, è una città viva, piena di bellezza e calore umano. Le persone, anche nelle difficoltà, trovano sempre il modo di offrirti un sorriso sincero, e quel sorriso ti riempie il cuore. Anche se un giorno dovessi trasferirmi, Napoli sarà sempre casa mia”.