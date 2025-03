Il terremoto è legato al rapido sollevamento del suolo, INGV: “La velocità è triplicata”

La scossa di magnitudo 4.4 registrata questa notte ai Campi Flegrei, ed avvertita in tutta la provincia di Napoli, si legherebbe al fenomeno del bradisismo e al sollevamento del suolo che sta interessando la zona: a dichiararlo è la direttrice del dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Francesca Bianco.

Terremoto Campi Flegrei, vulcanologa: “Sollevamento del suolo”

Il sisma di elevata intensità sarebbe legato al ritmo più rapido con il quale il suolo si sta sollevando come evidenziato dalla vulcanologa Bianco all’Ansa: “Recentemente si è triplicata la velocità di sollevamento del suolo, passando da 1 a 3 centimetri al mese”.

Sarebbe proprio il ritmo del sollevamento e le variazioni di velocità del fenomeno a determinare scosse più o meno forti come quella registrata nella notte, nonché una delle più forti mai percepite non solo dai residenti dell’area flegrea ma di tutta la provincia di Napoli.

“Quanto è avvenuto la notte scorsa non è inaspettato, anche se non è possibile stabilire quando arriverà un terremoto né quale intensità avrà. Attualmente è in corso un’ulteriore intensificazione della crisi bradisismica rispetto al 2023″ – ha continuato l’esperta.

Sull’eventualità di una possibile eruzione ha detto: “Non abbiamo assolutamente evidenze di magma a bassa profondità, quello sarebbe un segnale tipico di un’eruzione”. Al momento, dunque, la situazione sembrerebbe essere sotto controllo e costantemente monitorata. Resta, tuttavia, fondamentale il supporto alle popolazioni che stanno vivendo il dramma della crisi bradisismica.