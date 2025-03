Terremoti ai Campi Flegrei, il sindaco: “Abbiamo chiesto lo stato di mobilitazione nazionale”

In diretta a Vesuvio Live, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ha aggiornato la cittadinanza sugli interventi messi in campo a seguito della forte scossa di terremoto registrata questa notte ai Campi Flegrei e Napoli.

Terremoto ai Campi Flegrei: parla il sindaco di Bacoli

“E’ stata una nottata particolare, simile a quella dello scorso 20 maggio quando abbiamo avuto uno sciame sismico segnato da diverse scosse. Questa è la seconda volta che ci confrontiamo con questo tipo di magnitudo, la più importante che abbiamo avuto modo di riscontrare negli ultimi 40 anni. C’è preoccupazione in tutta Napoli e maggiore attenzione su quello che sta accadendo ai Campi Flegrei”.

Fin da subito sono stati effettuati sopralluoghi all’interno degli edifici scolastici: “Le nostre scuole sono i luoghi più sicuri, non abbiamo riscontrato alcun tipo di disagio di natura strutturale. Oltre l’80% degli alunni stamattina è entrato in classe stamattina”.

“Abbiamo chiesto al governatore della Campania, tramite la Protezione Civile, di richiedere al governo lo stato di mobilitazione nazionale per i Campi Flegrei al fine di aumentare risorse per dare soccorso alla comunità. Avremo così maggiori opportunità per realizzare aree di attesa, punti di incontro. Abbiamo avuto numerose chiamate di cittadini preoccupati, scesi in strada, da stanotte metteremo in campo ulteriori misure per venire incontro alle motivate preoccupazioni dei cittadini”.

“Al momento non si rilevano particolari anomalie che fanno presagire il passaggio dal rischio bradisismico a quello vulcanico. E’ stato confermato lo stato di allerta giallo. Ci auguriamo maggiore attenzione da parte del Governo, i fondi sono stati stanziati ma bisogna vederli. Ci auguriamo dopo questa ulteriore scossa una capacità pragmatica. Manteniamo altissima l’attenzione informando costantemente i cittadini”.