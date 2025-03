Alessandra Amoroso è incinta: la foto fa il giro dei social. Annullato il concerto a Napoli

Alessandra Amoroso è incinta: l’annuncio della gravidanza con una foto in bianco e nero andata immediatamente virale sui social.

Alessandra Amoroso, la cantante salentina è incinta

Una pioggia di affetto a mezzo social è caduta su Alessandra Amoroso: l’artista pugliese ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa. Con un post sui suoi profili social, la cantante ha condiviso una toccante foto in bianco e nero che la ritrae insieme al compagno, Valerio Pastore, mentre le bacia affettuosamente il ventre. Nella didascalia, Alessandra ha scritto: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”

La coppia ha inoltre rivelato che la bambina in arrivo si chiamerà Penelope, affettuosamente soprannominata Penny, e la nascita è prevista per settembre.

Annullato il concerto a Napoli

Questo lieto evento ha portato a inevitabili modifiche nel calendario dei concerti dell’artista. In particolare, il concerto previsto a Napoli il 24 settembre 2025 è stato cancellato. La decisione è stata presa per permettere ad Alessandra di dedicarsi completamente alla maternità in questo periodo così speciale.

I fan napoletani, sebbene dispiaciuti per la cancellazione dell’evento, hanno manifestato grande affetto e comprensione nei confronti dell’artista, inondando i social di messaggi di auguri e sostegno. Al momento, non sono state comunicate date alternative per il recupero del concerto a Napoli. Tuttavia, Alessandra ha assicurato che tornerà sul palco non appena le sarà possibile, per condividere nuovamente la sua musica con il pubblico partenopeo.

Cancellate, per lo stesso motivo, anche le date di Roccella Ionica e Macerata: il calendario aggiornato del tour è stato ricondiviso sui canali social dell’artista. Per quanto riguarda i biglietti già acquistati per il concerto di Napoli, gli organizzatori hanno comunicato che saranno rimborsati secondo le modalità indicate sul sito ufficiale di TicketOne.