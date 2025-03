Si accascia a terra sul traghetto e muore a 17 anni: il dramma a Napoli durante la gita

Era a Napoli per una gita scolastica la ragazza di 17 anni morta a bordo di un traghetto diretto a Palermo: la studentessa, originaria di Grosseto, avrebbe accusato un malore improvviso perdendo poi la vita.

Ragazza morta sul traghetto a Napoli: era in gita scolastica

La 17enne frequentava il Polo Tecnologico Manetti Porciatti, un istituto superiore di Grosseto, e proprio insieme ai suoi compagni di classe ed insegnanti stava partendo per la Sicilia, in occasione della consueta gita di fine anno. Momenti di spensieratezza che, però, si sono tramutati in tragedia quando proprio durante il viaggio verso la Sicilia la ragazza si sarebbe sentita male.

Stando a quanto emerso, la studentessa, che si trovava a bordo del traghetto, rientrata in cabina si sarebbe accasciata a terra, davanti ai suoi compagni. Sarebbero stati proprio i ragazzi ad allertare immediatamente i soccorsi che hanno raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimarla, per la giovane non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale in attesa dell’esame autoptico. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma sarà l’autopsia a far luce su questa tragica vicenda.

L’imbarcazione, che al momento dell’incidente era in navigazione (si trovava a circa 20 miglia da Capri), è stata immediatamente fermata e ormeggiata nel porto partenopeo, dove sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto. Intanto la gita è stata annullata e i ragazzi sono in attesa di poter fare rientro a Grosseto.