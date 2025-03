Aperti i casting per Pompei – La Serie, si cercano varie figure: quali e come partecipare

Raddoppiato il calendario dei casting per il ritorno di Pompei – La Serie, la fiction ambientata a Pompei giunta alla sua seconda stagione: sarà possibile partecipare ai provini per i ruoli di protagonisti, attori secondari e figurazioni speciali.

Pompei – La Serie, via ai casting: come partecipare

L’annuncio dei casting per la seconda stagione della serie ha registrato un successo straordinario, con oltre 4.000 candidature ricevute in pochi giorni. Per rispondere all’altissimo numero di richieste, è stata estesa la durata dei casting: inizialmente previste per una sola settimana, ora le selezioni si svolgeranno nell’arco di due settimane, a partire dal 31 marzo 2025.

Un segnale chiaro di quanto la serie, ambientata nella moderna città di Pompei, sia già entrata nel cuore del pubblico e di come l’opportunità di farne parte abbia coinvolto attori e aspiranti interpreti provenienti da tutta Italia.

Per partecipare ai casting basta collegarsi all’apposita sezione del sito Vulcano Film e compilare il form con i propri dati anagrafici e informazioni di contatto. Nello specifico si ricercano volti nuovi e talenti autentici che rispecchino i seguenti requisiti:

Donne con età scenica compresa tra 25 e 32 anni;

Donne con età scenica compresa tra 45 e 55 anni;

Donna transgender con età scenica compresa tra 30 e 40 anni;

Uomini con età scenica compresa tra 16 e 18 anni;

Uomini con età scenica compresa tra 28 e 35 anni;

Uomini con età scenica compresa tra 55 e 65 anni.

Il processo di casting si compone di due fasi: la prima consiste nel compilare il form e accedere alla prima fase di preselezione; per il secondo step Vulcano Film convocherà tramite e-mail i candidati ritenuti idonei, fornendo data e orario del provino per facilitare la selezione.

Il colloquio, registrato in video, prevede l’esibizione di un monologo a piacere e potrebbe includere la lettura di un estratto del copione che verrà fornito durante la fase di audizione. Le riprese della seconda stagione sono previste per l’estate 2025.