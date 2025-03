ULTIM’ORA/ Dramma a Napoli: marito e moglie trovati morti in casa

Sono stati ritrovati morti poche ore fa, nella loro abitazione di Napoli, un uomo e una donna, marito e moglie, di origini ucraine. Al momento non si conoscono le ipotesi del decesso.

Napoli, marito e moglie trovati morti in casa

Si tratta di una coppia di coniugi, probabilmente di origini ucraine. I loro corpi privi di vita sono stati ritrovati all’interno dell’appartamento familiare di via don Giovanni Bosco. All’arrivo delle forze dell’ordine, le vittime erano già decedute.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda. Al momento non si esclude nessuna pista: potrebbe essersi trattato di suicidio, così come di omicidio.