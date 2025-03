Una tragedia ha sconvolto la comunità di Roccadaspide nella tarda serata di venerdì 21 marzo 2025. Un violento scontro frontale tra due auto, un’Audi A3 e un’Alfa Romeo 147, avvenuto lungo la Strada Statale 166 degli Alburni, in località Fonte, ha causato la morte di due giovani: Luca Minella, 25 anni, e Samuel Auricchio, 24 anni. Un terzo ragazzo, di 28 anni, è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale con prognosi riservata.

L’incidente si è verificato intorno alle 22:00, quando, per cause ancora in fase di accertamento, le due vetture si sono scontrate con estrema violenza. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, una delle auto proveniva da Capaccio Paestum, mentre l’altra stava uscendo da una traversa.

Incidente stradale a Roccadaspide, muoniono Luca Minella e Samuel Auricchio

L’impatto è stato devastante: Luca Minella, cameriere di professione, è deceduto sul colpo, mentre Samuel Auricchio, benzinaio, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dove è spirato poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Il terzo giovane coinvolto, un 28enne di Cava de’ Tirreni, è stato trasferito all’ospedale di Eboli, dove lotta per la vita.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno lavorato per estrarre i feriti e le vittime dalle lamiere accartocciate delle auto.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La Strada Statale 166, nota per la sua pericolosità, è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità cilentana. Luca e Samuel erano due giovani conosciuti e apprezzati: il primo per la sua dedizione al lavoro come cameriere, il secondo per il suo impegno quotidiano come benzinaio. Amici e familiari si sono radunati sul luogo della tragedia, increduli di fronte a una perdita così improvvisa e dolorosa.

Questo ennesimo incidente mortale riporta l’attenzione sulla sicurezza delle strade della zona, spesso teatro di scontri gravi a causa di viabilità complessa e scarsa illuminazione. Le autorità locali hanno espresso cordoglio e promesso un approfondimento sulle condizioni della SS 166, mentre i cittadini chiedono interventi urgenti per prevenire ulteriori tragedie.

Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato allo scontro. Intanto, Roccadaspide piange due giovani vite spezzate troppo presto, in una notte che rimarrà impressa nella memoria di tutti.