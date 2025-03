Marito e moglie trovati morti in casa a Napoli, i corpi scoperti dalla figlia: cosa è successo

Napoli – Sono stati ritrovati privi di vita nella propria abitazione un uomo e una donna, marito e moglie, morti a 51 e 45 anni, per cause ancora da accertare: al momento la pista più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio ma le indagini sono attualmente in corso.

Marito e moglie trovati morti a Napoli: la pista omicidio-suicidio

I cadaveri dei coniugi, di origine ucraina, sono stati ritrovati dalla figlia 17enne che, tornata nell’appartamento familiare di via Don Bosco, avrebbe allertato subito la polizia. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per avviare le opportune indagini e fare chiarezza sulle cause che avrebbero determinato il decesso della coppia.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, e agli accertamenti effettuati dal medico legale, potrebbe trattarsi di un omicidio, seguito subito dopo da un suicidio: probabilmente il 51enne avrebbe prima ucciso la moglie 45enne, forse colpendola con un oggetto contundente, per poi togliersi la vita impiccandosi.

Una dinamica che dovrà essere confermata tramite l’autopsia e la ricostruzione della sequenza temporale dei decessi. Ai fini dell’indagine sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. L’identità dei coniugi al momento non è stata resa nota.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.