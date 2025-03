Scuole chiuse per Pasqua e non solo, un lungo ponte di festa in Campania: le date

Dopo le vacanze natalizie e quelle di Carnevale, le scuole di tutta Italia chiuderanno ancora qualche giorno in occasione della Pasqua e dei primi ponti primaverili, regalando un lungo periodo di festa a tutti gli studenti: in Campania saranno circa 10 i giorni di pausa scolastica, oltre ai weekend.

Quest’anno la Pasqua sarà celebrata domenica 20 aprile, seguita dal tradizionale Lunedì in Albis del 21 aprile. Le vacanze in tutte le Regioni, saranno dal 17 al 22 del mese, fatta eccezione per alcune Regioni che si fermeranno al 21 oppure prolungheranno la sosta fino al 26.

In Campania, nello specifico, le giornate di festa legate al periodo pasquale partiranno il 17 aprile, proseguendo fino al 22. Ben 6 giornate di stop dalle lezioni per gli allievi delle scuole del territorio, di ogni ordine e grado.

Subito dopo, gli studenti torneranno tra i banchi di scuola solo per pochi giorni, in attesa di un ulteriore ponte che darà il via ad un altro lungo weekend festivo: quello del 25 aprile. Per la Festa della Liberazione, infatti, si conteranno complessivamente 3 giornate di festa: non solo il 25 ma anche il 26 e il 27 che cadranno rispettivamente di sabato e domenica.

La successiva settimana scolastica sarà interrotta, poi, da un’altra ricorrenza: quella di giovedì primo maggio, la Festa dei Lavoratori. Tra Pasqua e ponti primaverili, dunque, nel mese di aprile (oltre ai weekend) si alterneranno ben 10 giornate di festa, da aggiungere alle consuete sospensioni didattiche del weekend. Le date di inizio e fine scuola, oltre ai ponti e le festività previste durante l’anno, sono consultabili sul calendario scolastico 2024/2025 della Regione Campania.