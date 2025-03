A Napoli e Grosseto è il giorno del dolore, addio Aurora: oggi i funerali della 19enne

Si terranno oggi a Grosseto i funerali di Aurora Bellini, la studentessa morta a Napoli mentre era in gita scolastica, trovata priva di sensi a bordo del traghetto diretto verso la Sicilia.

Funerali di Aurora Bellini: la studentessa morta a Napoli

Concluso l’esame autoptico, la salma della giovane ha potuto far rientro in Toscana, nello specifico a Batignano, luogo dove abitava con i suoi genitori e sua sorella gemella. Tra lacrime e commozione, nella mattinata di ieri, in molti hanno accolto Aurora alla Casa Funeraria Rocchi di Grosseto.

Oggi, lunedì 24 marzo, alle ore 15:00, si terranno i funerali della 19enne presso la chiesa di Batignano. L’ultimo saluto ad Aurora, venuta a mancare prematuramente in circostanze che dovranno essere chiarite dai risultati dell’autopsia.

Aurora, studentessa del quarto anno dell’Istituto Tecnico “Manetti-Porciatti” di Grosseto, era partita con i suoi compagni di classe e gli insegnanti per intraprendere un “Tour della Legalità”, un viaggio alla scoperta delle tappe più significative della lotta contro la mafia.

La sera del 17 marzo, dopo aver trascorso una serata nella discoteca della nave, rientrando in cabina, Aurora è stata ritrovata in bagno, sul pavimento, già priva di sensi. A nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarla e l’arrivo dei soccorsi: la ragazza è deceduta in pochi minuti.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, forse un arresto cardiaco, che avrebbe stroncato la giovane, non affetta da altre patologie (come evidenziato dal papà della vittima). Attualmente si indaga per omicidio colposo contro ignoti, un atto dovuto per proseguire le indagini e accertare le reali cause che hanno decretato il decesso della 19enne. Si attendono, infatti, i risultati dell’autopsia e le ricostruzioni aggiornate del tragico episodio.