SPOILER/ Mare Fuori, che significa la scena finale al cimitero: cosa ha scoperto Rosa

Si è concluso con un finale drammatico il sesto episodio di Mare Fuori 5, l’ultimo già disponibile su Rai Play: è proprio al termine della puntata che Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito) farà una scoperta sconvolgente sulla sua famiglia e, in particolare, sulla sua mamma.

Finale Mare Fuori 5, la spiegazione: cosa scopre Rosa

Gli appassionati della serie già hanno avuto modo di apprendere che la mamma di Rosa, Maria Caputo (interpretata da Antonia Truppo), in realtà è viva ma la figlia la crede morta già da tempo. Sarebbe stato proprio suo padre, don Salvatore, ad allontanare ed isolare la donna in una clinica psichiatrica annunciando poi ai figli il finto decesso. Il tutto in quanto Maria avrebbe più volte manifestato la sua volontà di allontanare i figli dal padre e da quella vita criminale che, seguendo le sue orme, avrebbero condotto.

L’unico a scoprire dell’esistenza di Maria era stato il figlio Ciro (Giacomo Giorgio) che aveva provveduto a portarla via dalla clinica e regalarle una nuova vita altrove, in un luogo sereno e sicuro dove avrebbe potuto dedicarsi alle sue passioni. Prima di far venire la verità a galla, però, Ciro è stato arrestato e successivamente è morto all’interno dell’IPM.

Sul finale del sesto episodio della nuova stagione, Rosa dovrà recarsi al cimitero per presenziare all’apertura di tutte le tombe della cripta dei Ricci, un provvedimento deciso dal magistrato per proseguire le indagini sulla morte di Edoardo, ucciso e sepolto proprio lì per mano di Milos. Il suo corpo è stato scoperto solo successivamente a seguito della segnalazione di Teresa.

Ad accompagnare Rosa al cimitero saranno la direttrice Sofia e il comandante Massimo. Quest’ultimo nel corso della stagione, dopo averla notata al matrimonio saltato di Rosa e Carmine, aveva avvicinato Maria per poi trascorrere sempre più spesso del tempo con lei. La donna si era presentata con il nome di Assunta e aveva spiegato di conoscere Rosa soltanto perché in passato aveva lavorato come governante a casa dei Ricci.

Soltanto vedendo la foto incisa sulla bara, il comandante capirà che in realtà proprio lei è la mamma di Rosa. La stessa giovane Ricci scoprirà che la mamma non è mai morta: la bara, all’apertura, si presenterà infatti totalmente vuota. Gli ulteriori 6 episodi saranno disponibili su Rai Play a partire dal 26 marzo, data che segnerà il lancio ufficiale della serie anche in tv, su Rai 2.