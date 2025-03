Arriva la Goccia Fredda di Primavera, forti temporali e gelo a Napoli: da quando

Nonostante l’inizio ufficiale della primavera, nei prossimi giorni, stando alle previsioni meteo, avanzerà la cosiddetta Goccia Fredda sull’Italia, scatenando temporali e instabilità su gran parte del paese, con effetti importanti anche su Napoli e la Campania.

Meteo, arriva la Goccia Fredda: temporali a Napoli e in Campania

Come rende noto Il Meteo, con l’espressione “goccia fredda” si fa riferimento ad un blocco di aria fredda che si stacca da una più vasta depressione atlantica o nordeuropea per dirigersi altrove, in questo caso specifico verso l’Italia, influenzandone fortemente il clima. Gli effetti del fenomeno si registreranno dapprima soltanto al Centro-Nord per poi estendersi, a partire da metà settimana, a tutto il Sud.

Già tra lunedì 24 e martedì 25 marzo l’instabilità la farà da padrona in diverse aree centro-settentrionali con temporali localmente intensi, colpi di vento, rovesci improvvisi e grandinate. Tra mercoledì 26 e giovedì 27 la goccia fredda scenderà verso Sud dando il via ad una parentesi temporalesca.

In particolare, mercoledì 26 marzo il maltempo si intensificherà su Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo, con piogge, temporali e persino possibili nubifragi. Da giovedì 27 marzo le precipitazioni saranno accompagnate da forti venti del Nord che causeranno un sensibile calo delle temperature nelle Regioni meridionali e adriatiche.

Nemmeno in prossimità del weekend la situazione dovrebbe migliorare a causa dell’arrivo di un nuovo vortice ciclonico a ridosso del mare di Liguria. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.