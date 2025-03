Vittorio Sgarbi ricoverato per una forte depressione: “Ho perso molti chili, faccio fatica in tutto”

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di alcuni problemi di salute sommati ad una forte depressione che non ha fatto altro che aggravare le sue condizioni.

Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione: “Ho perso molti chili”

Lo stesso Sgarbi di recente, in un’intervista rilasciata su Robinson, aveva parlato della depressione che lo affligge ormai da tempo: “Ho perso parecchi chili, faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco, ora passo molto tempo a letto”.

“Trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende. In fondo le cose che ho scritto, le opere d’arte che vedi appartengono a un progetto di sopravvivenza. Qualcosa che rimanga e che si prolunghi oltre la vita”.

Ad intervenire sulle condizioni del critico d’arte è stato anche Marcello Veneziani, scrittore, giornalista, nonché suo amico, che rivolgendosi a Il Corriere della Sera ha dichiarato: “La depressione è figlia del suo narcisismo ferito. Ho la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate. Il suo universo si sta restringendo: drammatico per chi è stato convinto di poter cavalcare il mondo. Una dimensione dell’io sproporzionata rispetto al passato e che lo porta ad atteggiamenti autodistruttivi“.

“La depressione è purtroppo un’ottima alleata della malattia. Ma conoscendo Vittorio non escludo affatto un risorgimento personale. Penso che potrebbe riuscire a ritrovare il giusto impeto per riprendere la sua strada. Credo però debba affrontare un passaggio molto importante: passare attraverso una sorta di ‘piccola morte’ lasciandosi alle spalle il ‘Vittorio Uno’, dicendogli addio, per aprire il capitolo del ‘Vittorio Due’. Dovrà immaginarsi in un’altra prospettiva meno egocentrica e più legata al mondo reale”.