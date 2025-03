Nel Napoletano apre la Fabbrica del Cioccolato: il villaggio dei dolci tra scenari mozzafiato

Ha ufficialmente aperto la Fabbrica del Cioccolato all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, che accoglierà grandi e piccini fino al primo maggio, con tanti dolciumi e sorprendenti scenari a tema.

Apre la Fabbrica del Cioccolato al Vulcano Buono di Nola

Un vero e proprio regno dedicato agli amanti del dolce che potranno immergersi in un vero e proprio percorso di gusto, tra ambientazioni da sogno, in compagnia di tutta la famiglia. Il “regno” di Willy Wonka è già pronto ad accogliere gli ospiti tra scenografie spettacolari, architetture fiabesche e installazioni interattive ispirate al magico mondo del cioccolato.

“Dal 22 marzo al primo maggio entra in un mondo fantastico pieno di sorprese, effetti speciali e atmosfere da sogno. Potrai esplorare 9 straordinarie stanze tematiche, tra giochi di prospettiva e meraviglie inaspettate“ – si legge nella nota diffusa dal centro.

La Fabbrica resterà aperta fino al 13 aprile durante i fine settimana: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 21. Dal 18 aprile al primo maggio sarà possibile visitarla tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21, nei weekend e festivi dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 21. La Fabbrica sarà chiusa eccezionalmente soltanto domenica 20 aprile.

I biglietti sono acquistabili direttamente presso la biglietteria sul posto oppure online, tramite le piattaforme GO2 e TicketOne. I visitatori che hanno acquistato il ticket online avranno diritto a saltare la fila. Di seguito i prezzi: intero 10 euro, ridotto (per bambini sotto i 100 cm) 8 euro. I bambini piccoli (in età pre-deambulante) e i diversamente abili entrano gratis. In quest’ultimo caso pagano soltanto gli accompagnatori.