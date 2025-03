Raffaele non ce l’ha fatta, è morto a 32 anni il pizzaiolo napoletano: oggi l’ultimo saluto

Non ce l’ha fatta Raffaele De Simone: il giovane pizzaiolo di Casalnuovo (Napoli) è morto a soli 32 anni, a un anno dal tragico incidente avvenuto in Brasile.

Incidente in Brasile: morto pizzaiolo di Casalnuovo a 32 anni

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, che ha spiegato: “Purtroppo Raffaele ci ha lasciati. Non ce l’ha fatta il giovane pizzaiolo di Casalnuovo che lo scorso aprile è rimasto vittima di un grave incidente mentre si trovava a Rio De Janeiro per lavoro. Sono vicino alla sua meravigliosa famiglia che oggi, insieme a tutta la comunità di amici, vive un dolore enorme. Addio Raf”.

De Simone quel giorno si trovava in Brasile dove si era trasferito con il sogno di aprire una pizzeria. Sarebbe caduto da un muretto, facendo un volo di oltre tre metri e schiantandosi al suolo, riportando gravi ferite alla testa e diverse fratture. Il giovane era stato ricoverato d’urgenza, con una emorragia polmonare in atto, ed operato più volte per poi essere trasferito in Campania.

Nonostante i numerosi tentativi di mantenere in vita il ragazzo, quasi un anno dopo dal fatale incidente, il cuore del 32enne ha smesso di battere per sempre, gettando nello sconforto l’intera comunità partenopea che aveva sperato in un lieto fine. I funerali si terranno oggi, 26 marzo, nella parrocchia Maria Santissima Annunziata di Casalnuovo.