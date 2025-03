Papà picchiato dal parcheggiatore abusivo: stava andando dalla figlia neonata ricoverata

Una violenta aggressione si è verificata nei pressi dell’ospedale Santobono di Napoli dove un papà, giunto al nosocomio per far visita alla figlia neonata ricoverata, sarebbe stato fermato e picchiato da un parcheggiatore abusivo del posto che lo avrebbe obbligato a spostare il veicolo dallo stallo occupato.

Papà picchiato dal parcheggiatore abusivo fuori al Santobono

Stando a quanto ricostruito, l’uomo in serata è arrivato in scooter davanti al presidio pediatrico e ha parcheggiato il veicolo regolarmente, lungo gli stalli delimitati dalle strisce blu. A quel punto si è avvicinato a lui il parcheggiatore abusivo, un 55enne, dicendogli che lì non poteva parcheggiare perché quello stallo doveva rimanere libero.

Il papà, che sta già vivendo un dramma familiare, non è intenzionato a spostare lo scooter e nasce un diverbio col parcheggiatore che dopo gli insulti passa anche alle mani, aggredendolo fisicamente. Oltre a pestare l’uomo, prende anche a calci il motociclo.

La scena non passa inosservata e qualcuno compone il 112 segnalando l’accaduto. Sul posto arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ma il parcheggiatore reagisce anche al controllo, scalciando e dimenandosi. Finirà in manette, arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, danneggiamento e percosse. Per fortuna la vittima non ha riportato gravi lesioni.