SPOILER/ Sorpresa in Mare Fuori 5, c’è Gigi D’Alessio: la scena che incanta tutti

Gigi D'Alessio in Mare Fuori 5

Mare Fuori non smette di sorprendere e nella puntata finale della stagione 5 lascia spazio ad un ospite eccezionale: Gigi D’Alessio entra a far parte del cast in una delle scene conclusive rendendo omaggio alla musica.

Sorpresa in Mare Fuori 5: c’è anche Gigi D’Alessio

Una grande sorpresa per tutti gli appassionati della serie che, con grande stupore, si sono ritrovati ad assistere ad una scena d’eccezione, con protagonista il grande cantautore partenopeo, tra i più amati nel Napoletano e non solo.

D’Alessio fa il suo ingresso nell’ultimo episodio, intitolato Innocente, legandosi strettamente alle vicende del personaggio di Cardiotrap. Il ragazzo, infatti, finalmente lascia l’Istituto Penitenziario Minorile per inseguire il sogno di diventare un musicista e improvvisamente si ritrova proprio dinanzi al grande Gigi che interpreta il ruolo dell’insegnante di musica.

Lo vede da lontano, mentre suona il pianoforte, e con le lacrime agli occhi rimane incantato dalla sua musica. A quel punto è D’Alessio a notarlo, invitandolo ad avvicinarsi ed esortandolo a proseguire il suo percorso in musica, senza avere alcun timore.

Una scena che ha emozionato gli spettatori sia per la presenza dell’artista di fama internazionale sia per il suo profondo significato: Cardiotrap è uno dei personaggi chiave della storia, il simbolo del bene che prevale sul male, la vittoria di un ragazzo svantaggiato che però è riuscito a salvarsi e tutto questo proprio grazie al potere della musica.

Insieme a Pino, il suo migliore amico, Cardiotrap veicola uno dei messaggi più belli della serie, ponendosi contro la violenza, esortando i valori del bene e dell’amicizia, promuovendo un modello di vita onesto e non più legato al mondo della criminalità. Cardiotrap si avvia, infatti, alla carriera musicale mentre Pino, già durante la detenzione, inizia a lavorare in un canile e proprio grazie all’amore per i cani riesce anche lui a “salvarsi”.