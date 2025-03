Come è morto il 14enne Diego, primario: “Aneurisma cerebrale o problema cardiaco”

Napoli – Si è spento a soli 14 anni Diego De Vivo, il ragazzo morto a seguito del malore avvertito poco prima dell’allenamento che, stando alle prime ipotesi, potrebbe legarsi ad un’aneurisma oppure ad un problema cardiaco. Intanto si attendono gli esiti dell’autopsia che ricostruiranno con chiarezza le cause del decesso.

Come è morto Diego, il ragazzo di Napoli scomparso a 14 anni

“La morte improvvisa in età giovanile o è di origine cardiaca o da aneurisma cerebrale. Ovviamente valutando al buio senza avere altre informazioni sullo stato fisico che ha preceduto la tragedia è difficile dire cosa abbia provocato la morte improvvisa del ragazzo. Certo è una grande tragedia” – ha dichiarato Vincenzo Tipo, clinico e pediatra, primario del pronto soccorso del Santobono di Napoli, rivolgendosi a Il Mattino.

Spesso le morti improvvise di ragazzi in tenera età si legherebbero anche alla cosiddetta sindrome di Brugada, una sorta di anomalia del sistema di conduzione del cuore che, come spiegato dal dottor Tipo, “porta delle aritmie che possono insorgere anche per una febbre o per uno stress massimale”.

Diego si trovava in campo, poco prima di iniziare l’allenamento alla scuola calcio Cantera Napoli, quando improvvisamente si sarebbe accasciato al suolo per poi perdere la vita pochi minuti dopo. Il tutto davanti agli occhi dei suoi genitori che lo avevano accompagnato per assistere all’allenamento.

A nulla sarebbero serviti i tentativi di soccorrerlo e rianimarlo: nonostante l’intervento dei sanitari, il suo cuore ha smesso di battere per sempre, gettando nello sconforto l’intera comunità. Ora si attendono i risultati dell’esame autoptico che chiariranno l’accaduto, facendo luce sulle cause della morte.