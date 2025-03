Apre JYSK in Campania, il “gemello” di Ikea: sconti fino al 75% per tutti e offerte di lavoro

JYSK, la celebre catena danese di articoli per la casa e il giardino, apre un nuovo negozio in Campania e lancia nuove offerte di lavoro: l’11 aprile sarà inaugurato lo store di Nocera Superiore, il sesto punto vendita della Regione, che oltre ad offrire tanti articoli in puro stile scandinavo alla clientela darà il via anche ad una campagna di assunzioni.

JYSK apre in Campania: negozio a Nocera e offerte di lavoro

Oltre al megastore di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, nella stessa giornata saranno inaugurati anche i negozi di L’Aquila e Olbia, portando il numero di store italiani da 99 a 102 in un solo giorno. Per celebrare l’apertura di Nocera, in via Firenze 73, venerdì 11 aprile a partire dalle ore 10:00, è stata organizzata una vendita straordinaria, valida fino al 16 aprile, con sconti fino al 75% su più di duemila articoli all’interno dell’ampia selezione di prodotti per casa e giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto. Per i clienti che si recheranno in negozio il giorno dell’apertura è previsto uno sconto extra del 10%.

Anche il punto vendita JYSK di Nocera Superiore è stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che offre ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo.

Attualmente JYSK ha più di centro posizioni aperte su tutto il territorio nazionale con altrettante possibilità di crescita in un ambiente dinamico fondato su una cultura di stampo internazionale dove lavoro di squadra, sviluppo e risultati sono gli obiettivi comuni.

In particolare, per l’apertura di Nocera, si ricercano Sales Assistant con il compito di garantire l’ordine in negozio, assicurare eccellenti vendite e fornire la miglior esperienza di acquisto ai clienti. Per candidarsi basterà collegarsi alla sezione Lavora con Noi del sito JYSK e inviare la propria candidatura. In Campania sono aperte le selezioni anche per i punti vendita di Benevento e Castellammare di Stabia.

Cosa vende JYSK

Qualcuno definisce JYSK come “la risposta danese ad Ikea”, un nuovo colosso di articoli per la casa e non solo che offre le più moderne soluzioni, in stile scandinavo, per arredare la propria casa. Il brand propone una vasta gamma di articoli pronta a coprire ogni tipo di categoria di arredo, dalla camera da letto al bagno passando per soggiorno, sala da pranzo e giardino.

Presenti negli store anche l’area dedicata agli uffici e tutto ciò che riguarda l’organizzazione per dare vita ad una casa non solo accogliente ma anche ordinata. Non solo arredo ma anche tanti complementi tra articoli di biancheria, tendaggi, tappeti, casalinghi, prodotti per bambini e tanto altro.