Anche Mare Fuori 6 si farà: quando uscirà e i personaggi che diranno addio alla serie

Sono appena stati lanciati su Rai Play tutti gli episodi di Mare Fuori 5 e già si vocifera l’inizio delle riprese della stagione 6: il sequel dell’amatissima serie napoletana sembra, infatti, già essere confermato ma con l’uscita di scena di nuovi personaggi.

Mare Fuori 6 si farà: i personaggi che lasceranno la serie

Su Rai Play sono già disponibili tutte le puntate della quinta stagione mentre su Rai 2 sono andati in onda soltanto i primi due episodi. L’arcano sulla morte di Edoardo Conte è stato svelato: non è stata Rosa Ricci ad uccidere l’amico che l’ha tradita, colpevole della morte di suo padre, ma Milos, intenzionato a proseguire la sua storia d’amore con Cucciolo.

Tanti i colpi di scena di questa nuova stagione che, proprio come sottolineato dal regista e dagli attori, si è rivelata molto più cruda di quelle precedenti. Se la quarta, infatti, ha dato molto più spazio alla storia d’amore tra Carmine e Rosa, i nuovi episodi mostrano il senso di oppressione del carcere e delle scelte sbagliate dei protagonisti.

Le vicende dei giovani detenuti, però, non sembrano giunte al termine: già nella conferenza stampa di presentazione è stata confermata la messa in onda di una sesta stagione. Al momento non trapelano anticipazioni sulla trama né sul cast ma a prendere il ruolo di protagonista potrebbe essere nuovamente Maria Esposito che nella serie interpreta Rosa.

L’attrice napoletana, infatti, ha affermato di essere disposta a vestire nuovamente i panni della giovane Ricci se la produzione dovesse ritenerlo opportuno. Ai grandi addii di Edoardo e Carmine (interpretati rispettivamente da Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo) potrebbero aggiungersi quelli di Cardiotrap e Silvia (Domenico Cuomo e Clotilde Esposito) ormai usciti dall’IPM.

Stando alle indiscrezioni trapelate, le riprese dovrebbero iniziare nel corso di questa estate per poi dare spazio alla messa in onda per l’anno successivo. Indicativamente il periodo di lancio potrebbe essere sempre lo stesso: subito dopo il Festival di Sanremo, prima su Rai Play poi su Rai 2.