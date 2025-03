Apre la Passeggiata da sogno sul mare di Napoli: un sentiero mozzafiato immerso nel verde

Dopo l’apertura del Belvedere di Casevecchie, sono finalmente terminati i lavori per la nuova passeggiata di Villa Ferretti, a Bacoli, un percorso mozzafiato sul mare aperto a tutti, nel Parco Archeologico Comunale.

Apre la passeggiata mozzafiato di Villa Ferretti a Bacoli

Ad annunciarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “È uno spettacolo! Abbiamo finito la nuova passeggiata di Villa Ferretti. Era della camorra. Una pagina nera per la nostra città. Oggi è di tutti. Tra mare, Università, teatro all’aperto e arcate d’epoca romana. Siamo riusciti a voltare pagina e la stiamo trasformando in un polo di culturale, formazione e di aggregazione tra i più belli in Campania”.

“Parco pubblico. Parco archeologico comunale. Il primo in Italia, in un bene sottratto ai clan. Orgoglio di Bacoli e dei bacolesi. Qui lo Stato ha vinto, e vince ogni volta che accresciamo la bellezza è la funzionalità pubblica di questo gioiello affacciato sulla costa di Baia. Un bene confiscato alla malavita organizzata, che resta sospeso tra la parte ancora emersa e quella sommersa dell’antica e gloriosa città romana. Sui fondali marini c’è il Parco Archeologico Sommerso più grande del Mediterraneo. Lo valorizzeremo sempre più, proprio partendo da questo polo. Sarà una nuova sorpresa”.

Da dimora del boss Giuseppe Costigliola, Villa Ferretti prosegue il suo cammino di riscatto e legalità: dopo aver inaugurato la nuova sede della Federico II, guadagnandosi l’appellativo di “università più bella d’Italia”, e il Centro di Medicina, ad oggi regalerà alla cittadinanza una nuova passeggiata tra le meraviglie del territorio, su un sentiero affacciato sul mare e sui resti di un’antica Villa Imperiale.

Villa Ferretti si riconferma, così, un vero e proprio gioiello tornato ad essere fruibile da cittadini, visitatori e turisti che durante i periodi estivi possono usufruire anche di una meravigliosa spiaggia ad accesso gratuito, dal mare cristallino. Il tutto circondato da un ampio e maestoso Parco immerso nel verde, intitolato a Peppino Impastato.