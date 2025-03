Simone e Tommaso di Mare Fuori commuovono in TV: “Siamo qui grazie alle nostre mamme”

Sono Alfonso Capuozzo e Manuele Velo i nuovi volti di Mare Fuori grazie ai personaggi di Simone e Tommaso che proprio loro interpretano in questa nuova stagione. Ospitati da Caterina Balivo nel programma La Volta Buona, i due giovani attori hanno rivelato in che modo si sono avvicinati alla grande serie napoletana, prendendone parte come protagonisti.

Alfonso Capuozzo e Manuele Velo: Simone e Tommaso di Mare Fuori

Alfonso Capuozzo, da buon napoletano, si è presentato in studio con una pizza da offrire alla conduttrice spiegando: “Io facevo il pizzaiolo. Ho cominciato quando ero molto piccolo. La passione per la pizza è nata insieme a me. Ho iniziato a fare pratica verso i 14 anni, sono sempre stato devoto a quello perché quello era il mio percorso. A Mare Fuori ci sono arrivato grazie a mia mamma che vide su Tik Tok un video di questo casting. Infatti voglio dirle: grazie mamma“.

Stessa cosa per Manuele Velo che nella serie è Tommaso: “Anche per me è successo uguale. Mia mamma ha visto lo stesso video su Tik Tok. Io volevo fare questo fin da piccolo poi per sei anni mi sono fermato dopo una grande delusione. Io facevo teatro, ho sempre amato questo mondo, e a 13 anni venni chiamato per fare un ruolo ne L’Amica Geniale poi non mi fecero sapere più nulla perché rimandarono la serie di due anni causa covid. Finito lì per sei anni non ho fatto più provini poi mia mamma ha insistito, erano 4 anni che mi diceva di fare i provini di Mare Fuori”.