Sparatoria sul lungomare, incredibili parole del sindaco Manfredi: “È stata solo una rissa”

«È stata una rissa tra un giostraio e un padre un po’ violento. Sono quelle cose che capitano in una grande città dove ci stanno milioni di persone». Con queste parole il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato la sparatoria avvenuta domenica pomeriggio sul Lungomare, all’altezza della Rotonda Diaz, che ha lasciato due persone ferite in modo non grave.

Sparatoria lungomare Napoli, il sindaco Manfredi: “Solo una rissa tra due persone”

Un episodio di cronaca che ha destato preoccupazione tra i cittadini, ma che il primo cittadino ha voluto ridimensionare, sottolineandone la natura circoscritta.

Intervenendo all’indomani dell’accaduto, Manfredi ha espresso sollievo per le condizioni dei feriti: «Per fortuna ci sono stati dei feriti lievi, quindi sicuramente è una cosa deprecabile, però la dobbiamo confinare a quella che è, cioè una rissa tra due persone».

Il sindaco ha scelto un approccio pragmatico, evitando di amplificare l’episodio oltre la sua portata e inserendolo nel contesto della vita quotidiana di una metropoli come Napoli, con le sue dinamiche complesse e i suoi milioni di abitanti.

Le dichiarazioni di Manfredi arrivano mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per ricostruire i dettagli della vicenda, che ha visto un 33enne di Melito, già noto alle autorità, aprire il fuoco dopo una lite con un giostraio.

Un episodio che, pur non avendo avuto esiti tragici, riaccende il dibattito sulla sicurezza in una delle zone più frequentate della città. Le parole del sindaco, tuttavia, sembrano voler rassicurare la cittadinanza: un invito a non lasciarsi sopraffare dall’allarme, ma a considerare l’accaduto come un fatto isolato, frutto di un alterco personale.