Tragedia nel Napoletano, giovane mamma si ustiona in casa e muore: aveva 31 anni

Tragedia a Ottaviano, in provincia di Napoli, dove una giovane donna è morta ustionata. Si trovava in casa quando, a seguito delle ustioni riportate, sarebbe stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso, perdendo la vita poco dopo.

Ottaviano, donna morta a 31 anni per ustioni in casa

Stando a quanto emerso, la donna si sarebbe ustionata all’interno del suo appartamento per cause ancora in corso di accertamento. Potrebbe essersi trattato di un incidente domestico ma, al momento, nessuna pista è esclusa.

Ad allertare il 118 sarebbe stato il marito della donna. La vittima è stata portata prima all’ospedale di Nola è poi trasferita al reparto Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli. Proprio lì, la 31enne è deceduta: le lesioni riportate si sarebbero rivelate troppo gravi, tanto da causarne la scomparsa.

La donna era mamma di una bambina che, al momento della tragedia, si trovava con il suo papà. Intanto sono state avviate le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.