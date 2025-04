Tragico schianto nel Napoletano, esplode l’airbag e muore dissanguata: aveva 26 anni

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di ieri ad Acerra, nel Napoletano, causando la scomparsa di Raffaella Scudiero, una giovane donna morta a soli 26 anni.

Incidente ad Acerra: Raffaella morta a 26 anni

La 26enne viaggiava a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata con un’altra vettura. Perdendo il controllo del veicolo, la giovane si sarebbe schiantata contro il cordolo del marciapiede all’incrocio con via Toma.

Pare che sia stata l’esplosione dell’airbag a provocarle una grave ferita alla gola che, in poco tempo, avrebbe causato il decesso della giovane, probabilmente morta dissanguata. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Resta ancora da accertare l’esatta ricostruzione dei fatti.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità partenopea, per la perdita prematura della giovane Raffaella. In tanti, subito dopo il drammatico incidente, hanno voluto ricordarla postando messaggi di cordoglio sui social.

“Oggi ci fermiamo con il cuore colmo di tristezza per la tragedia avvenuta questa mattina, con la scomparsa della giovane Raffaella. Tutta la famiglia Qbr si stringe al dolore della famiglia Scudiero, abbracciamo Nello, nostro caro amico. Raffaella, che la terra ti sia lieve” – si legge nel post dell’ASD Futsal Qbr Acerra.

“La società ASD Real Acerra C5 si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Raffaella Scudiero, giovane acerrana. Esprimiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Raffaella in questo momento di profonda tristezza” – scrive la Real Acerra C5.