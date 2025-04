Da Gomorra a Un Posto al Sole, chi è Elena Starace: la zia di Simone in Mare Fuori

Elena Starace è Caterina in Mare Fuori

Una new entry del cast di Mare Fuori 5 è Elena Starace, l’attrice napoletana che nella serie interpreta Caterina, la zia di Simone, già nota al grande pubblico per diverse partecipazioni televisive e cinematografiche.

Nata a Napoli il 5 aprile 1989, Elena Starace ha fatto il suo ingresso nella quinta stagione di Mare Fuori, la serie partenopea dei record che ha debuttato su Rai 2 lo scoro 26 marzo ed è già interamente disponibile sulla piattaforma Rai Play.

Nella fiction veste i panni di Caterina, la giovane zia di Simone, il detenuto interpretato dall’attore Alfonso Capuozzo, che si prende cura del ragazzo dopo la morte della mamma. Durante il suo periodo di detenzione sarà proprio lei a fare da tramite tra Simone e donna Wanda.

Un altro ruolo importante per la Starace che già vantava nel suo curriculum diverse partecipazioni a fiction di successo. Gli appassionati di Mare Fuori, infatti, non hanno potuto fare altro che notare in lei la somiglianza con alcuni personaggi già noti di altre serie di successo a partire da Un Posto al Sole, dove ha prestato il suo volto alla controversa Giada Ascione.

Presente anche ne I Bastardi di Pizzofalcone e Per amore del mio popolo, la miniserie televisiva diretta da Antonio Frazzi incentrata sulla vita di don Peppe Diana, il presbitero assassinato dalla camorra a Casal di Principe.

Tra i suoi lavori ci sono anche la serie Benvenuti a Tavola, trasmessa su Canale 5, e il cult Gomorra dove, nella prima stagione, ha interpretato Noemi, la fidanzata di Genny Savastano nonché destinataria dell’iconica serenata con il cantante neomelodico Alessio.