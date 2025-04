Marano, Milko aveva denunciato più volte: il killer armato lo aveva seguito anche in palestra

Avrebbe denunciato più volte i comportamenti insoliti e intimidatori del suo carnefice Milko Gargiulo, l’uomo di 56 anni ucciso a colpi di pistola a Marano di Napoli, per mano di Andrea Izzo. Un delitto dettato da motivi passionali che si è concluso con il suicidio dell’aggressore.

Milko Gargiulo ucciso a Marano: aveva denunciato più volte

“Milko era un ragazzo sorridente, leale, una persona magnifica. Sapevamo che aveva una storia co la ex compagna di Izzo e sapevamo anche delle denunce. Bisognava prestare più attenzione, non è possibile morire in questo modo” – hanno raccontato gli amici del 56enne a Il Mattino.

Stando a quanto emerso, infatti, Izzo avrebbe avrebbe già tentato di avvicinare Gargiulo senza però riuscirci. Il gestore di una palestra frequentata dalla vittima lo avrebbe visto per ben due volte e in un’occasione si sarebbe presentato addirittura con l’arma in pugno.

Un episodio che avrebbe spinto Milko a sporgere denuncia più di una volta. Ci sarebbe stata anche una terza denuncia contro ignoti per una serie di telefonate ricevute particolarmente inquietanti. Il 56enne, dunque, aveva compreso di trovarsi in una situazione di pericolo ma nonostante il suo grido di aiuto ha perso la vita tragicamente.

Si trovava a bordo della sua auto, nei pressi della scuola Papa Luciani, quando è stato raggiunto dal killer in scooter che non ha esitato a esplodere diversi colpi di pistola. Subito dopo l’omicidio, Andrea Izzo avrebbe raggiunto una zona isolata dei Camaldoli per togliersi la vita. Alla base del doppio gesto estremo la relazione che Milko aveva intrattenuto con l’ex compagna di Izzo durante un periodo di separazione della coppia.