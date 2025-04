Arriva l’anticiclone africano, caldo estivo al Sud e picchi di 30 gradi: da quando

Dopo la fase di maltempo che ha coinvolto la Campania in questi ultimi giorni, stando alle previsioni meteo, è in arrivo il grande caldo che farà aumentare le temperature soprattutto al Sud, con giornate quasi tipicamente estive anche a Napoli.

Meteo, dopo il freddo arriva il grande caldo al Sud

L’ondata di aria gelida che ha invaso il nostro paese a inizio settimana, facendo scendere rapidamente le temperature, ben presto lascerà spazio all’avanzata dell’anticiclone africano che, già dalle prossime ore, favorirà un miglioramento del tempo e una generale risalita dei valori termici.

In particolare, nel corso del weekend, secondo le stime de Il Meteo, si raggiungeranno temperature praticamente estive nelle Regioni del Sud. L’incremento termico avrà inizio a cavallo delle giornate di venerdì 11 e sabato 12 aprile grazie alle correnti calde, provenienti dal Nord Africa, che faranno segnare i 25 gradi in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Non è escluso che in alcune zone si possano toccare anche i 30 gradi.

Le giornate più calde saranno quelle di domenica 13 e lunedì 14 aprile con ancora picchi di 30 gradi. Una vera e propria parentesi estiva che colpirà anche il Centro, con Abruzzo e Molise, regalando un vero e proprio assaggio della bella stagione.