I bambini giocano nel cortile della scuola, qualcuno fa i capricci e non si attiene alle direttive non volendo restituire una pallina e così l’educatrice gli tira un ceffone e lo fa cadere al suolo.

È accaduto nella scuola dell’infanzia paritaria “Infanzia Felice” di Pomigliano d’Arco alla cui direzione si sono rivolti diversi genitori, che hanno anche denunciato l’episodio al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, preoccupati per i metodi educativi dell’insegnante.

Pomigliano d’Arco, maestra sospesa: ceffoni ad un bambino all’asilo

La risposta della direzione scolastica non ha tardato ad arrivare. La maestra picchiatrice non farebbe parte del personale scolastico ma era, come viene comunicato nella nota della direzione, in un periodo di prova. Prova non superata poiché “il soggetto protagonista dell’episodio non è consono ed in linea con il nostro metodo educativo”

“Per quello che si vede, si tratta di una persona che non può lavorare a stretto contatto con i bambini”- commenta Borrelli con il responsabile territoriale di Europa Verde Carmine D’Onofrio -”Metodi arcaici che hanno provocato tanti danni e che oggi non sono minimamente ammissibili, soprattutto in un asilo. Chi vorrebbe ‘educare’ in questo modo dei bambini non dovrebbe lavorare in nessuna scuola e ci aspettiamo che sia così”