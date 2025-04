ULTIM’ORA. Scossa di terremoto nel Napoletano: epicentro nel Golfo di Pozzuoli

Una scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore di questa mattina, 10 aprile 2025, con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Si tratterebbe di un evento sismico legato ancora una volta al fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona dei Campi Flegrei.

Terremoto ai Campi Flegrei: epicentro nel Golfo di Pozzuoli

Il sisma, di magnitudo 2.2, è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano di Napoli. Si è verificato ad una profondità di circa 4 km ed è stato preceduto da un boato. Come spesso accade per i terremoti che si verificano in zona, la scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione residente.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.2 ± 0.3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 05:19 ora locale (UTC 03.19) del 10/04/2025, alla profondità di 4.2 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.