Tragedia in Campania, precipita dal terzo piano del palazzo: è morto un ragazzo di 17 anni

Tragedia a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove questa notte è morto un ragazzo di 17 anni. Al momento non sono ancora state chiarite le cause del decesso, saranno le indagini a far luce sulla vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

Maddaloni, morto un ragazzo di 17 anni

Il giovane si chiamava Matteo, aveva 17 anni e viveva a Maddaloni. Stando ad una prima ricostruzione della tragedia, fornita da Il Mattino, il ragazzo sarebbe precipitato dal terzo piano del palazzo. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi purtroppo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 17enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri per avviare i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e le cause che hanno portato al decesso del giovane. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella di un possibile suicidio.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.