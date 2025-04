Sparatoria nel salernitano, non si ferma all’alt e i Carabinieri fanno fuoco: è in rianimazione

Non si fermano all’alt e i Carabinieri sparano: è successo nei pressi dello svincolo autostradale di Atena Lucana, in provincia di Salerno.

Atena Lucana, sparatoria allo svincolo autostradale

Notte di tensione sulle strade della Campania, questa volta nel Salernitano. Un uomo è rimasto gravemente ferito in una sparatoria con i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, nei pressi dello svincolo autostradale di Atena Lucana, sull’A2 del Mediterraneo.

L’episodio – riportato dall’agenzia di stampa ANSA – si sarebbe verificato dopo che i militari avrebbero intimato l’alt a un veicolo sospetto, risultato poi rubato, con a bordo tre persone di nazionalità straniera.

I tre, invece di fermarsi, avrebbero tentato la fuga in auto, arrivando addirittura a cercare di investire uno dei militari presenti sul posto. Un gesto che ha innescato il conflitto a fuoco: il fatto è avvenuto alle ore 4.30 circa di stanotte, 11 aprile.

I ladri ignorano l’alt, i Carabinieri sparano

Durante la sparatoria, uno dei tre uomini è stato colpito e trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla, dove è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Gli altri due complici sono stati fermati e ora si trovano sotto interrogatorio.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il gruppo potrebbe far parte di una banda specializzata in furti d’appartamento, attiva nell’area dove è avvenuto il conflitto a fuoco e in altre zone limitrofe. Un’ipotesi che ora è al vaglio degli inquirenti, insieme alla ricostruzione dettagliata di quanto accaduto in quei concitati momenti.

Subito dopo il fatto sono stati chiusi gli svincoli autostradali in entrata e in uscita che collegano Atena Lucana all’Autostrada del Mediterraneo, meglio nota come Salerno – Reggio Calabria.

L’Anas ha informato che la chiusura è stata necessaria per consentire tutti i rilievi necessari alle forze dell’ordine. Per le auto in uscita e in ingresso, si consigliano gli svincoli di Polla o di Sala Consilina.