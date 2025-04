Pasqua, Napoli tra le mete più amate dai turisti: è nella Top 5, batte Firenze e Venezia

La città di Napoli continua ad affermarsi tra le mete più attrattive del mondo, conquistando la vetta delle preferenze dei turisti anche in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta 2025. Il fascino partenopeo ha ancora una volta conquistato milioni di visitatori che hanno deciso di trascorrere i lunghi ponti primaverili proprio tra Spaccanapoli, il lungomare e le affollatissime vie cittadine.

I turisti scelgono Napoli per Pasqua e Pasquetta 2025

Il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia intera continua ad attrarre visitatori da ogni angolo del pianeta, registrando numeri record anche in prossimità delle vacanze pasquali: a confermarlo sono gli insights di Booking, la celebre piattaforma per la prenotazione online di alloggi e servizi turistici.

Oltre alle preferenze espresse, in termini di prenotazioni, per le principali città italiane, l’analisi condotta evidenzia ancora una volta l’attrattività di Napoli nel panorama turistico internazionale. La città partenopea si colloca, infatti, al secondo posto della Top 10 delle destinazioni più ricercate dai viaggiatori per le vacanze pasquali.

“Napoli conquista la seconda posizione nella Top 10 delle destinazioni italiane più ricercate dai viaggiatori per il periodo pasquale 2025, preceduta da Roma e seguita da Firenze, Milano, Torino, Rimini, Palermo, Venezia, Bologna e Riccione” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Napoli conquista, dunque, il podio con Roma al vertice e altre meravigliose località dello Stivale. Per quanto riguarda il turismo estero, invece, gli italiani preferiscono Barcellona, Parigi, Londra, Sharm el Sheikh, Amsterdam, New York, Dubai, Madrid, Vienna e Budapest.