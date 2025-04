Tragedia a Napoli: 61enne investito da un taxi, muore sul colpo

Dramma questa mattina a Napoli, in via Don Giovanni Bosco. Poco dopo le 8, all’altezza del civico numero 4, un uomo di 61 anni, identificato con le iniziali G.S., è stato investito da un taxi mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato travolto e ucciso sul colpo.

Napoli, taxi investe 61enne: morto sul colpo

Inutili i tentativi di soccorso. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno provato ogni manovra di rianimazione, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. Il corpo è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’antinfortunistica stradale, coordinati dal sottotenente Vincenzo Cirillo, insieme alla centrale operativa guidata da Sarnacchio. I rilievi sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Secondo le prime informazioni, il conducente del taxi si sarebbe fermato immediatamente a prestare soccorso ed è ora sotto shock. Le autorità stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona per chiarire ulteriormente i fatti.