Arriva l’Anticiclone Subtropicale, temperature fino a 30° e sole a Napoli: sembrerà estate

Dopo una breve fase di instabilità, stando alle previsioni meteo, è in arrivo un anticiclone subtropicale che darà il via ad un primo assaggio d’estate, tra caldo e temperature in aumento anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva l’anticiclone subtropicale: caldo a Napoli

Secondo le stime de Il Meteo, la fusione tra l’anticiclone delle Azzorre e quello africano provocherà un drastico capovolgimento climatico grazie alle masse d’aria molto calda in risalita dalle terre del Sahara dirette verso il nostro paese.

Dopo un martedì 29 aprile a tratti instabile, soprattutto sui rilievi del Nord e su alcune zone del Centro-Sud, a partire da mercoledì 30 aprile il bel tempo prenderà il sopravvento facendo aumentare progressivamente le temperature: i termometri potranno sfiorare anche i 30 gradi, collocandosi ben oltre la media del periodo.

Si tratterà, dunque, di una nuova fase più estiva che primaverile destinata a regalare piacevoli giornate di sole. Anche la giornata di giovedì 1 maggio trascorrerà all’insegna di questo primo caldo di stagione anche se, nel corso del weekend la situazione potrebbe tornare a cambiare.

Pare, infatti, che questa fase di caldo estivo non sia destinata a durare a lungo. Già sul finire della settimana, stando alle prime tendenze, potrebbe farsi strada un vortice di masse d’aria fredda che farà abbassare ancora una volta le temperature. Vista la distanza temporale, tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.