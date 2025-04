Crollo Funivia, l’unico sopravvissuto sta meglio: è sveglio, ha saputo che la sorella è morta

Migliorano le condizioni di Thabet, il turista palestinese che si trovava all’interno della cabina della funivia crollata, poco prima di raggiungere il Monte Faito, attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli: dallo scorso sabato si è risvegliato, riprendendo conoscenza.

Crollo Funivia del Faito: il turista sopravvissuto sta meglio

Thabet, 23enne, era giunto in Campania per trascorrere un periodo di vacanza insieme alla sorella Janan, farmacista di 25 anni, purtroppo deceduta nel tragico crollo insieme ad altre tre persone: Carmine Parlato, il macchinista 59enne dell’EAV, e la coppia di turisti formata da Margaret Elaine e Graeme Derek Winn, di 58 e 65 anni.

Thabet è l’unico passeggero estratto vivo dai soccorritori. Il ragazzo si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è stato tenuto in coma farmacologico fino a pochi giorni fa. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni stanno migliorando di giorno in giorno facendo ben sperare in una completa ripresa.

“Thabet ha saputo della morte della sorella ma non ricorda bene cosa sia successo il giorno della tragedia. Il recupero sarà lungo per i problemi legati soprattutto alle fratture ma il quadro clinico è confortante. Migliora di giorno in giorno” – ha spiegato lo zio del ragazzo, medico di professione, a Il Corriere del Mezzogiorno.

Ad assistere il giovane ci sarebbe suo fratello Mohamed, medico internista 32enne, giunto a Napoli dopo aver ricevuto la notizia. I genitori erano rimasti ad Israele per badare agli altri figli ma a breve anche il padre dei ragazzi arriverà in Italia.