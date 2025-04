Abc Napoli offre lavoro, in arrivo un nuovo concorso: 100 assunzioni, basta il diploma

Nuove opportunità di lavoro in Abc, l’azienda speciale dedita alla gestione dell’acqua del Comune di Napoli, che ha appena annunciato il lancio di un concorso che servirà a finalizzare ben 100 assunzioni.

Lavoro, arriva il concorso Abc Napoli: 100 assunzioni

Il piano assunzioni è stato confermato dalla stessa azienda a seguito dell’approvazione dei Piani e Bilanci di Previsione 2025-2027 e il Bilancio Preventivo 2025 di Abc. Circa 100 nuovi candidati, dunque, saranno assunti per svolgere diverse mansioni.

“Approvati dal Consiglio Comunale di Napoli i Piani di e Bilanci di previsione 2025-2027 ed il Bilancio preventivo 2025 di Abc Napoli. Dopo quasi 15 anni, grazie all’approvazione dei programmi che ne ridisegnano il prossimo futuro, riparte con slancio Abc Napoli“ – si legge nella nota diffusa dall’Abc.

“All’importante accelerazione, che negli ultimi anni è stata data al processo di transizione digitale in tutti i settori dell’azienda, si affiancano sostanziali manovre sul personale di Abc. Circa cento nuove assunzioni consentiranno di tamponare l’attuale grave carenza di personale, portando l’organico a 540 unità e ad abbassare l’età media dei dipendenti”.

“Altrettante progressioni di carriera ed il riconoscimento di manovre premianti per i funzionari, permetteranno la valorizzazione delle professionalità interne. Nella manovra anche sei nuovi dirigenti per dare nuova e maggiore forza al management aziendale nell’attuazione di un programma così ambizioso. Nuova linfa e rinnovato entusiasmo nel personale saranno il motore per la ripartenza di Abc Napoli verso nuovi e più sfidanti obiettivi”.

Diverse, dunque, saranno le posizioni da ricoprire, dagli operai e amministrativi fino ai ruoli dirigenziali. Trattandosi di svariati ruoli, c’è la possibilità di partecipare sia se si è in possesso del solo diploma sia se si vantano altri titoli superiori. Per conoscere al meglio le modalità di selezione, i requisiti e i dettagli sui posti a disposizione bisognerà attendere la pubblicazione del bando di concorso.