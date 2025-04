Torna la Processione di San Gennaro: tutta Napoli attende il miracolo del Santo Patrono

Sabato 3 maggio 2025 avrà luogo la tradizionale processione in occasione dell’atteso miracolo di primavera di San Gennaro, il primo dei tre prodigi dell’anno in cui si verifica il fenomeno della liquefazione del Santo Patrono di Napoli (gli altri due ricorrono il 19 settembre e il 16 dicembre).

Il 3 maggio 2025 miracolo e processione di San Gennaro

A partire dalle ore 16:30 si terrà la consueta processione del busto di San Gennaro che partirà dal Duomo di Napoli e raggiungerà la Basilica di Santa Chiara. Si attenderà poi il miracolo dello scioglimento del sangue attraverso l’esposizione dell’ampolla in cui è conservato. L’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 21.

San Gennaro, le origini della processione di maggio

La Processione di San Gennaro si svolge dal Duomo di Napoli alla Basilica di Santa Chiara, dove le reliquie del santo restano per otto giorni prima di fare ritorno in Cattedrale. Il corteo percorre le strade di Forcella per poi imboccare Spaccanapoli: i fedeli seguono non solo il busto di San Gennaro, ma anche quelli degli altri patroni di Napoli che sono custoditi nella Reale cappella del Tesoro.

Viene celebrata in ricordo della Traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell’Agro Marciano, alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate di San Gennaro e si invoca il miracolo della liquefazione del sangue. Fino al 1267 questa celebrazione avveniva il 13 aprile e non si sa perché fu spostata al sabato anteriore alla prima domenica di maggio.