ULTIM’ORA/ Neonata lanciata dal bacone dalla mamma: è morta

Tragedia a Misterbianco, in provincia di Catania (Sicilia), dove una neonata è morta dopo essere precipitata dal balcone: stando ai primi aggiornamenti, a lanciarla nel vuoto sarebbe stata la mamma. Saranno le indagini a confermare la dinamica del decesso, ricostruendo con chiarezza quanto accaduto.

Neonata precipitata dal balcone a Catania: è morta

Stando a quanto reso noto da SkyTg24, la piccola sarebbe deceduta dopo essere stata lanciata dal balcone dell’abitazione. Pare avesse soltanto pochi mesi. Nonostante i tentativi messi in campo dai sanitari del 118, accorsi sul posto, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Giunti sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno preso in consegna la donna, nonché madre della bambina e prima indagata con l’accusa di omicidio. Al momento nulla è stato ancora chiarito: sarà l’inchiesta aperta dalla Procura di Catania a farlo.

Un’altra spiacevole notizia che ha sconvolto l’intero Catanese, giunta a poche ore da un ulteriore decesso che ha profondamente colpito la cittadinanza: quello di Carlo La Verde, il ragazzo di soli 23 anni ucciso per errore da suo padre nel tentativo di sedare una rissa scoppiata durante la festa organizzata nella villa di famiglia.

Pare che l’uomo avesse esibito la pistola, detenuta regolarmente dal padre (nonno di Carlo) esplodendo alcuni colpi al cielo a scopo intimidatorio. Il ragazzo, insieme ad alcuni amici, si sarebbe diretto verso di lui per fermarlo ma proprio nel corso della colluttazione sarebbe rimasto vittima del colpo fatale.