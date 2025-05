Lanciata dal balcone dalla mamma a 7 mesi: la donna soffriva di depressione, aveva 2 figli

Sarebbe stata lanciata dal balcone dalla mamma, la bimba di soli 7 mesi morta nel pomeriggio di ieri a Misterbianco, in provincia di Catania: la donna, una 40enne del posto, pare soffrisse di una grave forma di depressione post-partum.

Bimba lanciata dal balcone dalla mamma a Catania: i fatti

Intorno all’ora di pranzo la piccola sarebbe stata trovata in strada in fin di vita. A lanciarla dal balcone della sua abitazione sarebbe stata la madre, probabilmente in preda ad una crisi dovuta al suo stato di salute. La donna, proprio per le sue condizioni, viveva con il marito e i due figli (la neonata e un bimbo di 7 anni) in un appartamento condiviso con la suocera e la cognata.

Per le sue problematiche era seguita dai servizi sanitari e supportata, durante tutta la giornata, sia dal marito che dalla suocera e la cognata. Pare che proprio la nascita della seconda figlia abbia aggravato una situazione psicologica già di per sé complicata. La neonata è stata immediatamente soccorsa ma, per le gravi lesioni riportate, nel tragitto verso il più vicino ospedale, è deceduta.

“Aveva la depressione dopo parto ed è avvenuta la tragedia. Questo tipo di depressione non è che si può trascurare perché poi va a finire con questi gesti estremi. Che passi come un messaggio anche per le altre persone. Queste persone si devono aiutare, non si possono lasciare così. Noi non la lasciavamo mai sola. Lei abitava con la suocera e la cognata che la gestivano tutta la giornata con i bambini” – ha raccontato la cugina del marito intervistata da Pomeriggio 5.