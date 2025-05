Folla alla Gaiola, l’oasi di Napoli tra mare cristallino e civiltà: nemmeno un rifiuto in spiaggia

In occasione della Festa dei Lavoratori, nella giornata del primo maggio, grazie alle favorevoli condizioni climatiche, in molti hanno affollato le spiagge cittadine, godendo delle meravigliose insenature di Napoli: tra queste quelle della Gaiola dove i bagnanti hanno dato prova di un gran senso di civiltà, lasciando l’arenile completamente libero da rifiuti di ogni tipo.

Primo maggio sulle spiagge di Napoli: meraviglia alla Gaiola

Se, durante il periodo estivo, si tende spesso a veicolare soltanto immagini di inciviltà, atti vandalici e caos sulle spiagge partenopee, poco si mostra l’altra faccia della medaglia, nonché quella prevalente, che vede gli stessi cittadini preservare la bellezza e la quiete di luoghi mozzafiato. E’ quanto successo alla Gaiola, nella spettacolare insenatura del Parco Sommerso di Posillipo, che pur essendo stata presa d’assalto da visitatori e turisti ha consentito ai bagnanti di poter trascorrere una splendida e tranquilla giornata di mare.

“Tanta gente oggi a godersi il mare del Parco in maniera vivibile decorosa e sostenibile. A fine giornata nemmeno un rifiuto in spiaggia. Grazie a tutti per la collaborazione nel preservare questa piccola oasi costiera di Napoli” – è il commento a fine giornata del CSI Gaiola Onlus (Centro Studi Interdisciplinare).

Un post corredato da una foto che mostra tutta la meraviglia della piccola spiaggetta, bagnata da un mare cristallino, con vista sul maestoso Vesuvio.