Riapre la spiaggia gratis di Villa Ferretti: angolo di paradiso dal mare cristallino a Napoli

In vista della stagione estiva, ha riaperto la spiaggia gratis di Villa Ferretti, la paradisiaca residenza di Bacoli (Napoli) sottratta alla camorra e trasformata in un luogo di cultura, formazione, intrattenimento e relax per tutti. Un’oasi nel cuore dell’area flegrea che proprio ieri, in occasione del primo maggio, ha registrato il pienone.

Riapre la spiaggia gratis di Villa Ferretti: paradiso di Bacoli

Da ex simbolo della criminalità – dove il boss Giuseppe Costigliola impartiva gli ordini ai suoi affiliati – la meravigliosa Villa Ferretti in poco tempo si è trasformata in un luogo pubblico di straordinaria bellezza, ospitando una sede dell’Università Federico II, un parco immerso nel verde intitolato a Peppino Impastato, una spiaggia aperta a tutti e un prestigioso Centro di Medicina.

Accedendo all’arenile pubblico è possibile immergersi in acque cristalline, ammirando il panorama mozzafiato, per tutto il periodo estivo e in maniera del tutto gratuita e libera. Sono già in tanti, infatti, i cittadini e i visitatori che hanno affollato il tratto di spiaggia della Villa per trascorrere la Festa dei Lavoratori.

“Questo è un bene confiscato alla camorra. Una spiaggia piena di gente, libera, per tutti. Un parco verde, bellissimo, un teatro all’aperto, acqua trasparente. Questa è Villa Ferretti. Qui, lo Stato ha battuto la malavita organizzata. Qui a Bacoli dimostriamo quanto la legalità sia un valore che favorisce tutti. L’abbiamo trasformata così. Il primo maggio si presenta in tutto il suo splendore con tanti bagnanti che si godono il mare cristallino” – ha commentato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione porgendo i suoi auguri a tutti i lavoratori.