Dolore a Napoli, è morto Alì Sasà: lo storico personaggio di Telegaribaldi aveva 57 anni

Dolore a Napoli per la scomparsa di Luigi Tamburrino, l’attore napoletano divenuto celebre soprattutto per il suo personaggio di Alì Sasà nella trasmissione Telegaribaldi, morto all’età di 57 anni.

Tamburrino ancora oggi è ricordato per il suo iconico ruolo di Ali Sasà, un immigrato tunisino che parlava perfettamente il napoletano dando vita ad esilaranti sketch con gli altri protagonisti della trasmissione. Grazie al personaggio aveva preso parte anche al film Cient’ann con Mario Merola e Gigi D’Alessio. I funerali si terranno oggi, 5 maggio, alle 16:30, nella chiesa di S. Rita in via Scipione Rovigo.

Ad annunciare la tragica notizia è stato il suo amico Alan De Luca che ha voluto ricordarlo con queste parole: “Pochi sanno che facevi i dialetti italiani benissimo e raccontavi le barzellette in maniera esilarante. Gran parte dei napoletani ti ricordano per l’ironico malinconico personaggio del tunisino Alì Sasà in Telegaribaldi. Pochi sanno della tua solitudine con un padre al quale non avevi perdonato di aver volontariamente messo fine alla sua esistenza, lasciandoti ancora giovane”.

“Pochi sanno della mancanza che avevi sempre sofferto, di una madre troppo spesso lontana e volata via anche lei. Pochi sanno della tua irrequietezza e solitudine nel tuo basso e della tua faticosa voglia di rimetterti in gioco ostacolata dalle tue battaglie. E tanti sanno di quella mai vinta con l’alcol che riuscivi a sconfiggere solo poco tempo per poi ricadere. Inesorabilmente”.

“L’anno scorso ti portai a Procida, in un momento raro di tua sobrietà, in una giornata che mi dicesti per te bellissima e che non avresti mai dimenticato. Parlandomi dei tuoi progetti e della voglia di ricominciare, come avevi detto tante volte. Ed io ci avevo voluto credere, ancora una volta. Adesso ho scelto di ricordarti in questo breve video perché con te c’è Loredana, che ora hai raggiunto in cielo. Troppo giovane lei, troppo giovane tu, per lasciarci. Addio amico mio. Come lei, rimarrai sempre nel mio cuore”.