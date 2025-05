Vomero: provano a saccheggiare per la terza volta una Farmacia, ma trovano una sorpresa

Nella notte del 4 maggio 2025, la farmacia Russo, situata in via Simone Martini al Vomero, Napoli, è stata nuovamente presa di mira dai ladri. Tuttavia, grazie alle contromisure adottate dal titolare, Giovanni Russo, il tentativo di furto si è concluso senza successo per i malviventi.

Un messaggio chiaro ai ladri

Dopo aver subito due furti precedenti, il dottor Russo aveva promesso di adottare misure più efficaci per proteggere la sua attività. In questa occasione, i ladri hanno trovato le casse vuote e sono stati accolti da un sistema nebbiogeno che ha rapidamente saturato l’ambiente, costringendoli alla fuga.

Il farmacista ha poi pubblicato un messaggio ironico sullo schermo a LED esterno della farmacia, rivolgendosi direttamente ai ladri:

“Carissimi ladri, vi avevo avvisato l’ultima volta che siete venuti a fare visita alla mia farmacia… che avrei fatto trovare le casse vuote. Io mantengo sempre le promesse. Devo dire che questa volta sono stato un po’ cattivello, perché non vi ho informato che avrei installato l’impianto nebbiogeno. Purtroppo, ahimé, stanotte quando siete venuti a farmi visita è entrato in funzione e siete dovuti scappare come conigli.”

Una risposta creativa a una minaccia crescente

Il caso della farmacia Russo evidenzia la crescente preoccupazione tra i commercianti napoletani riguardo ai furti. Secondo un articolo di FPress, nel napoletano si è registrato un aumento significativo di furti nelle farmacie, con casse automatiche e distributori automatici tra i principali bersagli dei ladri.

In risposta a questa ondata di criminalità, Federfarma Napoli ha proposto l’istituzione di una ricompensa per i cittadini che collaborano con le forze dell’ordine per identificare e arrestare i responsabili di furti e rapine nelle farmacie.

La determinazione e l’ingegno del dottor Giovanni Russo rappresentano un esempio di come i commercianti possano reagire in modo proattivo e creativo alle minacce criminali. La sua risposta non solo ha sventato un ulteriore furto, ma ha anche inviato un messaggio forte e chiaro: la comunità non si lascia intimidire e continuerà a difendere le proprie attività con coraggio e intelligenza.