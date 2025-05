La cittadinanza di Orta di Atella è sconvolta dalla tragica scomparsa di Stefano Alborino, l’uomo di 47 anni deceduto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Frattamaggiore. Proprio il giorno prima, il 4 maggio, aveva festeggiato il suo compleanno.

Lascia la moglie e due figli. Il dramma si è consumato in un edificio di quattro piani situato in via padre Mario Vergara al numero 183. L’operaio stava lavorando all’intonacatura della facciata di un palazzo, all’interno di una corte privata, quando è caduto dal terzo piano.

Trasportato in ospedale, è morto poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della stazione locale e i tecnici dell’ASL. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora completamente chiare, e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando senza un contratto regolare. Le indagini sono affidate ai carabinieri e al personale ispettivo dell’ASL. Il pubblico ministero della procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma e dell’area di lavoro.